Dois casos ativos de covid-19 na Covilhã

Há neste momento dois casos ativos de covid-19 no concelho da Covilhã.

No passado domingo uma mulher de 60 anos teve um diagnóstico positivo e passou a ser acompanhada a partir do seu domicílio. Este foi o primeiro caso detetado no concelho desde 27 de maio. Na sequência desta infeção foram rastreadas e testadas as pessoas que contactaram com a mulher, tendo hoje sido detetado um novo de caso de infeção pelo novo coronavírus. Trata-se de um jovem de 20 anos, que se encontra assintomático, segundo informações divulgadas por Vítor Pereira à Rádio Covilhã. A rede de contactos do jovem está também a ser testada.

Desde o início da pandemia registaram-se 11 casos positivos de covid-19 no concelho da Covilhã.