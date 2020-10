Covilhã: Contactos de Vítor Pereira testaram negativo à covid-19

A Câmara Municipal da Covilhã informou ontem, através de comunicado, que «os resultados dos testes de despiste do vírus SARS-CoV-2 efetuados aos trabalhadores e dirigentes do Município que contactaram com o Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, estão todos negativos, faltando apenas conhecer um resultado».

Na nota, a autarquia relata que, apesar dos resultados negativos todas as pessoas, «Executivo Municipal, Gabinete de Apoio, e Trabalhadores Municipais», vão cumprir «as regras de confinamento indicadas pela Delegada de Saúde Regional».

Segundo o documento Vítor Pereira está «bem», encontrando-se a cumprir o confinamento ao mesmo tempo que realiza «tarefas de teletrabalho tendo já despachado diversos assuntos e participado em diversas reuniões por videoconferência».

Os serviços do município estão «em funcionamento normal e adequado ao estado pandémico que vivemos», razão pela qual é recomendado «a toda a população que mantenha um comportamento responsável, seguindo as orientações de higienização, uso de máscara e afastamento social adequado».