Covilhã: Confeções Trindade despede 50 trabalhadoras

A empresa Confeções Trindade, localizada na freguesia do Tortosendo (Covilhã), despediu 50 trabalhadoras, de acordo com a União dos Sindicatos de Castelo Branco (USCB).

Em nota enviada às redações, o USCB refere várias «largas centenas de trabalhadores que foram lançados no desemprego» no distrito de Castelo Branco e faz menção a outras situações além daquela que sucedeu nesta confeção, e que terá apanhado as trabalhadoras de surpresa.

Na nota é ainda mencionado o despedimento de «144 Trabalhadores temporários na APTIV (ex.Delphi), em Castelo Branco», e de «centenas de trabalhadores dos sectores do comércio, da restauração e turismo, de algumas empresas privadas que exploram as cantinas escolares, entre outras».

A união de sindicatos destaca ainda o crescimento do recurso ao lay-off, referindo este regime abrange já «mais de 20 empresas e perto de 3 mil trabalhadores» prevendo que nos próximos dias esses números cresçam «exponencialmente».