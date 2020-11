Comunidade de Castela e Leão encerra hotéis e centros comerciais a partir de sexta-feira

Os hotéis e as atividades comerciais não essenciais, como aquelas que ficam dentro de centros comerciais, terão de fechar portas a partir de sexta-feira na região espanhola de Leão e Castela, que faz fronteira com o distrito da Guarda.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente da comunidade, Alfonso Fernández, que justificou as novas medidas com o aumento exponencial do número de novos casos na região. «Os dados são alarmantes e Castelo e Leão encontra-se em alerta máximo. É preciso apelar à responsabilidade social», afirmou o responsável, citado pelo “El País”.

O pequeno comércio continuará aberto, mas ficam suspensas a partir de sexta-feira as visitas a lares da terceira idade. Também os centros de desporto em espaços fechados terão de encerrar.