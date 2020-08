Colisão entre ligeiro e pesado causou quatro feridos em Cativelos (Gouveia)

Uma colisão entre uma viatura ligeira e um pesado na zona do parque da Senhora dos Verdes, em Cativelos (Gouveia), provocou quatro feridos, cujo estado ainda está a ser avaliado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viseu, adiantou a O INTERIOR fonte dos Bombeiros de Vila Nova de Tazem.

Para o local foi mobilizado o helicóptero do INEM. O alerta para o acidente, que aconteceu na EN232, que liga Gouveia a Mangualde, foi dado pelas 14 horas, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Estão no local 24 elementos dos bombeiros de Vila Nova Tazem e Gouveia, da GNR e do INEM, bem como nove viaturas. (Em atualização)