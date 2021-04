CLDS recolhe de bens para famílias e idosos

O CLDS 4G Celorico Solidário está a realizar, até 5 de maio, uma recolha de bens destinados a famílias carenciadas e a idosos do concelho de Celorico da Beira.

Os interessados em participar na iniciativa podem entregar vestuário, calçado, brinquedos ou lençóis (de verão) nas igrejas de Celorico da Beira (São Pedro e Santa Maria), de Ratoeira e de Lageosa do Mondego. Segundo os promotores, após seleção e tratamento, os bens recolhidos durante a campanha solidária serão distribuídos pelas famílias e pelos idosos do concelho.