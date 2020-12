Celorico da Beira volta a ter escola profissional

A Câmara de Celorico da Beira assinou, esta quarta feira, um protocolo com o Instituto Piaget para a abertura de uma escola profissional na vila no próximo ano letivo.

Para além da intenção de desenvolver e «dinamizar» a região com a abertura de uma escola profissional, o edil celoricense manifesta a intenção de fazer frente à carência da formação especializada. «Temos vários alunos do concelho que procuram este tipo de ensino fora por falta de resposta profissional aqui», refere o autarca em declarações a O INTERIOR, segundo o qual a escola terá capacidade para acolher os jovens do concelho e os alunos da região que queiram frequentar este tipo de ensino.

António Oliveira Cruz, presidente do Instituto Piaget, acredita que a vila celoricense reúne os requisitos necessários para a implementação de uma escola profissional. «Celorico tem as condições estratégicas no local em que está, e para além de potenciar adolescentes daqui pode potenciar toda uma região». Mas para existirem os resultados pretendidos «aquilo que fizermos tem de ser bem feito», acrescenta António Oliveira Cruz.

Na ocasião foi assinado um segundo protocolo cujo objetivo é «uma articulação ao nível do ensino superior, de possíveis licenciaturas, mestrados e pós-graduações», declarou o presidente o município de Celorico da Beira, que não quis adiantar os valores em causa nesta parceria.

