Celorico da Beira: Projeto CLDS 4G “Celorico Solidário” inicia atividade

O projeto do CLDS 4G “Celorico Solidário” iniciou este mês a sua atividade no combate à exclusão social no concelho de Celorico da Beira e tem como entidade coordenadora local de parceria a Associação Lageosense de Solidariedade Social.

Segundo nota publicada no site do município na Internet, o CLDS 4G “Celorico Solidário” é um projeto desenvolvido no âmbito do Eixo 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação, do POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. «Trata-se de uma equipa competente que parte para este desafio com o espírito de missão, suportados na certeza de que as instituições e os agentes públicos e privados locais, em rede, são a garantia de condições para os bons resultados que se propõem alcançar», referem os promotores.