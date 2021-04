Caria não aceita redução de horário do posto da GNR

A autarquia de Belmonte não concorda com a redução de horário do posto territorial da GNR de Caria. Como forma de demonstrar o descontentamento foi enviada uma proposta para o Presidente da Assembleia da República, Grupos Parlamentares e demais entidades.

No documento a que O INTERIOR teve acesso a edilidade expõe as razões pelas quais o ponto da GNR não pode reduzir o horário. «Será posta em causa, não só a segurança das populações mais urbanas, mas também de toda uma vasta zona de população dispersa e de explorações agrícolas», adianta. Esta redução laboral e a retirada de outros serviços públicos «contribuiu de forma significativa para o aumento da desertificação destas regiões», acrescenta o Vereador Luís Almeida.

A proposta apresentada para o posto que presta auxilio às freguesias de Caria e Inguias (Belmonte) e de Peraboa (Covilhã) e a localidade de Trigais (Sabugal) é que «volte ao seu horário normal, sem deixar de ter em conta a realidade social e o carácter permanente e ininterrupto do serviço, fundamentalmente de carácter operacional, para cumprimento das atribuições cometidas à guarda», lê-se no documento.

Caso a situação não se venha a alterar a autarquia admite «avançar com outras formas de luta».