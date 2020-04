Câmara de Pinhel «perplexa» com «desfasamento» do último relatório da DGS

O município de Pinhel reagiu «com perplexidade» aos últimos dados sobre os casos positivos com Covid-19 no concelho apresentados este domingo pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Em causa está o facto do último relatório diário divulgado pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, na sexta-feira, referir a existência de 24 casos positivos, enquanto o documento disponibilizado este domingo pela DGS contabiliza nove.

«Como se justifica este desfasamento?», interroga a autarquia presidida por Rui Ventura, que diz conhecer a identidade dos 24 pacientes registados no último relatório. «Não são dados abstratos, são pessoas cuja evolução da situação clínica acompanhamos diariamente», sublinha o município em nota enviada a O INTERIOR.

«Não é admissível este desfasamento e não é admissível que não continue a ser fornecida ao município informação detalhada sobre a situação epidemiológica do concelho», contesta a Câmara pinhelense, que considera que «informação detalhada, rigorosa e credível à escala municipal não pode deixar de ser fornecida».

A edilidade sublinha que «não se resigna e não se conforma perante os dados fornecidos», e promete recorrer «a todos os meios que estejam ao seu alcance» para pôr fim a esta situação. «Os pinhelenses têm o direito a ter acesso à informação relevante e verdadeira e não apenas a dados cujo rigor é totalmente discutível», critica a autarquia.