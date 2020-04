Câmara de Gouveia entrega “tablets” e “routers” 4G a estudantes

Oitenta alunos de Gouveia vão a receber “tablets” e “routers” 4G de acesso a Internet para que possam ter aulas online e aceder a conteúdos letivos digitais durante a suspensão das aulas presenciais.

A iniciativa é da Câmara Municipal e contempla ainda a entrega de um cartão de 75Gb para três meses. Os alunos beneficiários foram identificados pelo Agrupamento de Escolas de Gouveia e no final do ano letivo terão de devolver os equipamentos à autarquia, que vai criar «um banco de recursos tecnológicos» para disponibilizar aos estudantes das famílias mais carenciadas. O município investiu 21 mil euros neste projeto lançado para que «todos os alunos do concelho acompanhem as aulas à distância e concluam o ano escolar», refere Luís Tadeu, autarca local, sublinhando tratar-se de «um compromisso com as futuras gerações e um investimento direto na formação e educação dos jovens neste tempo de combate à pandemia».