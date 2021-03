Autarquia do Fundão prolonga medidas excecionais de resposta à pandemia

O município do Fundão decidiu manter, durante o mês de março, as medidas excecionais de resposta à pandemia inseridas no programa implementado aquando da entrada em vigor do primeiro estado de emergência.

Estão contempladas medidas do âmbito social, económico e educação. O estacionamento gratuito na cidade, a redução de 50 por cento das faturas de fornecimento de água e de saneamento para todos os estabelecimentos de cafetaria e restaurantes e o pagamento do custo de entregas ao domicílio pelas empresas com este serviço são alguns dos apoios implementados. Em comunicado enviado à imprensa, a autarquia relembra que continuarão a ser disponibilizados «computadores ligados à rede de Internet para garantir aprendizagem à distância em caso de necessidade». Os serviços municipais em que o atendimento ao público continua a ser presencial requer marcação prévia através do contacto telefónico da autarquia.