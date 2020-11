Aldeias Históricas recuperam receitas da gastronomia tradicional

A Associação das Aldeias Históricas de Portugal está a fazer um levantamento de receitas tradicionais para recuperar o «extraordinário legado gastronómico do território».

O projeto “Receitas que Contam Histórias – Gastronomia e Vinhos das Aldeias Históricas de Portugal” teve início em junho com a recolha de testemunhos junto dos residentes, com o objetivo de «identificar as receitas que são a essência do território», adianta a associação. A ideia é perpetuar «conhecimentos ancestrais, saberes tradicionais e técnicas artesanais» e promove-los junto da restauração e hotelaria local, com harmonização de vinhos da Beira Interior, de modo «a reforçar as Aldeias Históricas de Portugal como um destino turístico verdadeiramente singular e excecional».

Identificadas as receitas, está agora em curso o seu desenvolvimento pela Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, que será também responsável pela realização de “workshops” e de sessões de formação para os agentes privados da hotelaria e restauração da região.