A UBI e a Mutualista vão desenvolver software de apoio a idosos

A Universidade da Beira Interior (UBI) e a Associação Mutualista Covilhanense assinaram, na passada quinta-feira, um acordo para o desenvolvimento de um software que ajudará no apoio aos idosos.

O projeto designa-se “HIA – Home Intelligent Assistant” e será uma ajuda para as IPSS conseguirem «prestar um melhor serviço no apoio aos seus utentes, garantindo o bem-estar dos idosos através da monitorização à distância», segundo nota enviada às redações.

A iniciativa será coordenada por Bruno Silva, docente do Departamento de Informática da UBI e poderá contar com o apoio de alguns alunos «que desta forma terão a possibilidade de desenvolver os seus conhecimentos, realizar trabalhos com aplicabilidade prática, tomarem contacto com um ambiente profissional numa IPSS e conviverem com uma geração diferente da sua», lê-se no comunicado.