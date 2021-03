PSD propõe 14 projetos para o Plano de Recuperação e Resiliência na Guarda

O grupo parlamentar do PSD na Assembleia Municipal (AM) da Guarda propôs a inclusão de 14 investimentos a realizar no concelho no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

«São projetos muito importantes para a Guarda e que queremos que sejam concretizados. Não pedimos nada que não seja exequível», disse Pedro Nobre, coordenador da bancada social-democrata, em conferência de imprensa realizada na segunda-feira. Os contributos foram enviados no âmbito da consulta pública, que terminou nesse dia, e entre eles estão a construção da segunda fase do Hospital Sousa Martins e a implementação do “porto seco” na cidade mais alta. Repartidos pelas diferentes componentes do PRR, encontra-se também a recuperação de habitações no centro histórico, a ligação rodoferroviária à plataforma logística, a construção de um centro logístico ibérico e a criação de uma escola de pós-graduação vocacionada para a indústria automóvel, as energias limpas, a indústria agroalimentar, a intervenção social e a educação de adultos, entre outras propostas.

«Se vier tudo era excelente, se vierem apenas os dois projetos que consideramos prioritários [segunda fase do hospital e “porto seco”] já seria bom», considerou Pedro Nobre. O dirigente lamentou que o nome Guarda «não esteja escrito nem uma vez» nas 144 páginas do plano, o que levou à mobilização dos eleitos do PSD. «Este documento resulta de um trabalho conjunto entre o grupo parlamentar na Assembleia Municipal, o presidente da Câmara, a presidente da Assembleia Municipal e o presidente de secção, sendo também consequência da recomendação aprovada na última AM