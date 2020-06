António Monteirinho, líder da concelhia do PS da Guarda, assumiu a intenção de ser candidato à Câmara da capital do distrito. A disponibilidade foi manifestada numa reunião realizada na semana passada na sede do PS em Lisboa. Nesta reunião, António Monteirinho, acompanhado por Alexandre Lote e Carlos Filipe Camelo, mostrou a sua disponibilidade para liderar a lista socialista e a convicção de que sairá vencedor nas próximas eleições autárquicas.