Presidente da República diz ser «muito provável» estado de emergência até maio

O Presidente da República antevê que o estado de emergência se vá prolongar pelo menos até maio, uma vez que o plano de desconfinamento anunciado pelo Governo prevê restrições pelo menos até ao dia 3 desse mês.

«Havendo um plano de desconfinamento até maio, quer dizer que há atividades confinadas parcialmente até maio, e portanto é muito provável que haja estado de emergência a acompanhar esse processo porque é isso que legitima essas restrições», disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas esta segunda-feira, à margem de uma visita a uma escola básica de Lisboa.

«Além desta renovação, que é praticamente certa, é provável que haja outra ou outras renovações dependendo de como o plano de deconfinamento é executado», acrescentou o chefe de Estado, que inicia esta terça-feira uma nova ronda de audiências, por videoconferência, com os partidos com assento parlamentar sobre o prolongamento do estado de emergência.

Na quarta-feira, o Presidente deverá enviar à Assembleia da República um novo projeto de decreto de renovação do estado de emergência, que será debatido pelos deputados no dia seguinte.