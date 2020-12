Marcelo confirma recandidatura à Presidência da República

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta segunda-feira, em Lisboa, a recandidatura ao cargo de Presidente da República.

Quase a completar 72 anos – o que fará no dia 12 deste mês, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito para o cargo à primeira volta nas eleições de 24 de janeiro de 2016, com 52 por cento dos votos. Depois de quebrar o tabu, Marcelo elencou as razões que o levaram a avançar. «Não vou fugir às minhas responsabilidades. Não vou trocar as adversidades e impopularidades de amanhã, pelo comodismo pessoal de hoje. Porque como há cinco anos cumpro um dever de consciência», afirmou.

«Temos uma pandemia a enfrentar, temos uma crise económica e social para vencer, e uma oportunidade única, para além da crise, mudar Portugal para melhorar na economia, mas sobretudo no dia-a-dia e na coesão social e territorial», acrescentou o agora candidato.

As eleições Presidenciais estão marcadas para 24 de janeiro de 2021 e na corrida já estão Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira, Tiago Mayan, André Ventura, Bruno Fialho, Paulo Alves e Vitorino Silva.