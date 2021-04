Henrique Monteiro demite-se da liderança da distrital do CDS-PP da Guarda

Henrique Monteiro demitiu-se esta sexta-feira da liderança da Distrital do CDS-PP da Guarda, tal como 13 dos 19 elementos da Comissão Política Distrital.

A decisão foi justificada com uma «profunda frustração» em torno «do fracasso da desejada coligação com o PSD no concelho de Mêda» para as próximas autárquicas, que «o CDS pretendia liderar».

O dirigente acrescentou que se demitiu «em solidariedade» por considerar estar em causa «uma manifestação de desagrado pela forma como o processo autárquico foi desenvolvido» naquele município . Henrique Monteiro recorda, de resto, que João Mourato, que vai liderar a lista do PSD, criticou a direção centrista nas suas primeiras declarações.