Rui Rio já decidiu. Carlos Chaves Monteiro é o candidato do PSD à Câmara da Guarda nas autárquicas deste ano.

Ao que O INTERIOR apurou, o anúncio do nome do presidente da autarquia vai ser formalmente anunciado nos próximos dias pela direção nacional do partido, colocando um ponto final na indefinição causada pela indicação, por parte da concelhia, de Sérgio Costa, líder da secção local e vereador sem pelouros da Câmara da Guarda.

Carlos Chaves Monteiro tinha sido indicado pela Distrital do PSD da Guarda em fevereiro. A escolha será confirmada esta sexta-feira ou no sábado, e na ocasião será também anunciada a candidatura de João Carvalho à Câmara de Trancoso.