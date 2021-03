O Nós, Cidadãos! acaba de anunciar que Célia Morais vai ser candidata independente à Câmara Municipal de Manteigas.

A vice-presidente da autarquia liderada por Esmeraldo Carvalhinho (PS) tem estado debaixo de fogo na última semana após a concelhia lhe ter retirado a confiança política do PS e de se ter incompatibilizado com o presidente do município. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.