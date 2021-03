António Monteirinho chumbado pela Comissão Nacional do PS para candidato na Guarda

O nome de António Monteirinho para candidato pelo PS à Câmara da Guarda nas próximas autárquicas terá sido chumbado pela Comissão Nacional do partido.

Segundo apurou O INTERIOR, o líder concelhio não ter passado no crivo da direção socialista, tanto mais que a escolha do candidato na sede do distrito e antigo bastião do PS foi assumida pelo próprio secretário-geral, António Costa. Contactado por O INTERIOR, Alexandre Lote, presidente da Federação da Guarda, disse desconhecer qualquer desenvolvimento. «A Comissão Nacional ficou de tomar a decisão e anunciá-la até ao final desta semana», disse apenas. Também António Monteirinho declarou não saber «de nada, mas se for verdade, agirei e conformidade», tendo acrescentado que continua à espera que a direção nacional se pronuncie.

No entanto, uma fonte do partido garantiu a O INTERIOR que António Monteirinho «nunca foi o candidato da Comissão Nacional» e estranhou que o mesmo se tenha «conseguido impor» na Federação. «Não é nem será candidato à Câmara da Guarda. Neste momento há outro nome em condições muito boas para concorrer», acrescentou a mesma fonte, escusando-se a adiantar mais pormenores. «Fá-lo-á quem de direito», acrescentou. Esmeraldo Carvalhinho tinha sido convidado pela direção nacional a concorrer na Guarda, mas recusou, posição que mantém: «Fui também convidado pela secção local de Manteigas e decidirei no próximo mês se aceito ser novamente candidato na minha terra», disse a O INTERIOR.

Entretanto, o PSD anunciou na semana os nomes de cem candidatos às próximas autárquicas, seis dos quais na região. Nuno Soares vai liderar a lista em Manteigas e é a primeira vez que concorre à Câmara. A direção nacional aposta também nas recandidaturas de Paulo Fernandes (Fundão), António José Machado (Almeida), Carlos Ascensão (Celorico da Beira), Luís Tadeu (Gouveia) e Rui Ventura (Pinhel). Por decidir continua ainda quem vai ser o candidato na Guarda, com Rui Rio a avocar a escolha entre Carlos Chaves Monteiro, atual presidente da Câmara, e Sérgio Costa, líder da concelhia.