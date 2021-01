Ana Gomes foi a segunda mais votada em Gouveia, onde Marcelo ganhou

Com as 16 freguesias apuradas, Marcelo Rebelo de Sousa obteve em Gouveia um dos seus melhores resultados no distrito da Guarda, com 66,64 por cento dos votos.

Ana Gomes foi a segunda candidata mais votada, com 12,09 por cento, e André Ventura registou 11,04 por cento. Marisa Matias é a terceira mais votada com 3,39 por cento, à frente de Vitorino Silva, com 2,94 por cento.

João Ferreira obteve 2,49 por cento num antigo bastião do PCP e Tiago Mayan Gonçalves ficou-se pelos 1,41 por cento. Houve 1,23 por cento de votos em branco e 1,05 de nulos.

A abstenção ficou-se pelos 63,7 por cento.