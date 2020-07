“Spin-off” da UBI vence prémio e garante lugar no World Summit Awards

A UpHill, “spin-off” da Universidade da Beira Interior (UBI), venceu os Born from Knowledge (Bfk) Awards, criados pela Agência Nacional de Inovação (ANI) no âmbito dos World Summit Awards Portugal, para premiar ideias e projetos que nasçam do conhecimento e empresas que se destaquem em atividades de investigação e desenvolvimento (I&D).

A distinção garante à UpHill a representação nacional no World Summit Awards (WSA), uma competição mundial focada na inovação digital e nos benefícios da mesma para a sociedade, que tem o patrocínio das Nações Unidas. A empresa, que deu os primeiros passos no UBImedical, desenvolve software para análise da qualidade e treino avançado para hospitais, permitindo às unidades de saúde melhorar a gestão da qualidade. Ao mesmo tempo, através da formação continuada, ajuda os médicos a tomar decisões mais eficazes para cada caso clínico, com vista a obter melhores resultados e maior segurança para o paciente.

Foi criada em 2016 por Luís Patrão e Duarte Sequeira, diplomados em Medicina pela UBI, e Eduardo Freire, formado em Medicina pela NOVA Medical School.