Confederação do Comércio pede reabertura das atividades económicas a partir de 17 de março

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) propõe que a reabertura gradual das atividades económicas aconteça a 17 de março, um dia depois de chegar ao fim o novo estado de emergência.

Em comunicado, a CCP diz estar «disponível para colaborar num plano global, faseado, de reabertura, sendo evidente que o dia 17 de março de 2021 terá que ser o princípio de uma nova fase de reaberturas ou reforço das condições de funcionamento de atividades que permaneceram abertas». A confederação liderada por João Vieira Lopes considera «fundamental» que na segunda quinzena de março «comecem gradualmente a ser levantadas as atuais suspensões ou condicionantes de atividades, e que durante o mês de Abril se conclua o processo de desconfinamento».

«Quando terminar o atual período do Estado de Emergência (16 de março), um número significativo de empresas terá já os seus estabelecimentos encerrados há mais de dois meses, não esquecendo a inconstância que caracterizou o ano de 2020. Apesar de vários apoios com efeitos positivos o impacto destas paragens só muito parcialmente é compensado», argumenta a CCP. E acrescenta que, para o período pós-confinamento, «não se perspetivam apoios significativos», pelo que é «urgente começar a desconfinar sob pena do encerramento de milhares de empresas com consequências inevitáveis ao nível do desemprego».

O Governo deve ainda, na visão da confederação, apresentar «rapidamente» um plano de desconfinamento, «ainda que faseado e sujeito a ajustes em função da evolução da pandemia». «Só deste modo se permite às empresas ter uma perspetiva sobre a retoma das atividades, nomeadamente para efeitos dos seus custos de estrutura, compromissos financeiros, reposição de stocks, produtos sazonais, etc.», sublinha a CCP.