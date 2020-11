Centro comercial La Vie Guarda com serviço “drive-in” para compras

O centro comercial La Vie estreou recentemente um sistema de “drive-in” gratuito em que os clientes podem fazer as suas compras sem sair do carro.

O “La Vie Drive” é um serviço que promete revolucionar as compras dos guardenses e ser de grande utilidade durante a vigência do estado de emergência porque se pode escolher, comprar e levantar as compras de forma segura e cómoda no piso -1 do parque de estacionamento.

Basta escolher o produto ou serviço efetuar o pagamento através dos meios disponibilizados pela loja e agendar a data e hora de recolha no “drive-in”. Segundo o La Vie, aderiram à iniciativa lojas de moda, decoração, eletrónica e informática, bem como espaços de restauração.

«O serviço “La Vie Drive” é uma iniciativa adaptada à nova realidade e surge para agilizar o processo de compra, garantindo uma solução acessível, sustentável e conveniente», acrescenta o shopping guardense em comunicado.