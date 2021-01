Câmara de Comércio das Beiras debate potencial das energias renováveis

As energias renováveis são o tema do II Fórum Empresarial da Câmara de Comércio da Região das Beiras (CCRB), que decorre online esta sexta-feira.

Participam empresários, especialistas e autarcas para analisar as potencialidades desta área na região e os benefícios económicos que pode gerar. A sessão tem início pelas 9 horas e pode ser acompanhada a partir do youtube e na página de Facebook da CCRB. Promovido com o apoio da Câmara do Fundão, o fórum abordará temáticas como “O Papel das Energias Renováveis, como Alavanca Empresarial”, “Investimentos em Energias Renováveis”, “Renováveis e a Atividade Empresarial” e “Incentivos/ Financiamentos em Energias Renováveis”. A secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, participará na sessão de encerramento.

«Conseguimos inúmeras personalidades distintas para a participação neste Fórum. Esta adesão significa que existe interesse em debater problemas, partilhar pensamentos e só desta forma poderemos evoluir melhor como região», sublinha a presidente da CCRB. Segundo Ana Correia, a iniciativa está integrada «numa estratégia para ajudar o tecido empresarial da região das Beiras, lançando pontes para outros mercados, que permitem potenciar as riquezas que temos entre nós». A Câmara do Comércio da Região das Beiras constitui-se como um novo parceiro na promoção de produtos e serviços das Beiras, Interior e Litoral, e já celebrou um protocolo com a Câmara do Comércio e Indústria da Rússia em Portugal e vai assinar brevemente outros acordos, nomeadamente com a Câmara do Comércio Portugal-China.