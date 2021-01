Jogos e apostas online em Portugal: valores de receita bruta aumentaram 55% em 2020

O ano de 2020 ficou marcado por vários períodos de suspensão económica que criaram dificuldades a muitas empresas. Mas a crise parece não ter afetado o setor dos jogos e apostas online em Portugal, que registou um aumento de 55,7% nos valores de receita bruta em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram emitidos pela Sociedade de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) no início do presente ano e reúnem os números relativos ao último trimestre de 2020. Encontram-se ainda outros registos de interesse no relatório da SRIJ, que denotam o crescimento de um setor que, em todo o mundo, constitui uma indústria cujo valor já ultrapassou os 80 biliões de dólares. De acordo com o site europegaming.eu, o mercado global dos jogos de sorte e azar online pode mesmo atingir o valor de 160 biliões de dólares a partir de 2027.

Mais de 84 milhões de euros em apenas 3 meses

Num país com aproximadamente 10 milhões de habitantes, não deixam de ser impressionante os valores dedicados ao mercados dos jogos e apostas online em Portugal. Ao todo, contabilizaram-se valores de receita bruta de 84,2 milhões de euros durante o último trimestre de 2020. Foram mais 30,1 milhões de euros do que o valor contabilizado no mesmo período de 2019. Digno de nota é também o registo de novos jogadores, que subiu cerca de 5,2% em relação ao do ano transato. O terceiro trimestre de 2020 foi por isso histórico para o mundo dos jogos de sorte e azar online em Portugal: desde que a atividade passou a ser licenciada e regularizada pelo Estado, em 2015, nunca se tinha registado um valor de receita bruta tão alto. O súbito e surpreendente crescimento pode ser explicado por vários fatores, tais como a nova realidade socioeconómica atual, o crescente investimento em publicidade por marcas como o 888casino online, ou o período de férias de Natal e Ano Novo, em que um maior número de cidadãos dispõe de tempo livre para jogar e apostar através da Internet.

Com o crescimento do setor dos jogos e apostas online em Portugal, registou-se também um aumento considerável relativo ao número de jogadores portugueses autoexcluídos. No mundo dos jogos de sorte e azar, os jogadores autoexcluídos são todos aqueles que voluntariamente optam por ver o seu acesso a sites de jogo negado ou limitado. A autoexclusão é por isso vista como uma medida de combate ao vício do jogo, e como um barómetro estatístico fiel relativo ao problema. Mas se este é o caso, a realidade portuguesa começa a ser preocupante. De acordo com a SRIJ, registou-se um aumento de 43,4% relativo ao número de jogadores portugueses autoexcluídos no último trimestre de 2020. Um dado revelador que parece desmascarar o ainda escasso número de apoios ao jogador português, principalmente em comparação com outros países da Europa como o Reino Unido.

Jovens até aos 34 anos são quem mais joga em Portugal

Numa análise demográfica detalhada, é interessante verificar que o número de jogadores de casino e apostas online em Portugal com menos de 34 anos constitui mais de metade da totalidade dos utilizadores registados. Apenas 23,9% dos jogadores portugueses têm entre 34 e 44 anos, sendo que a percentagem diminui à medida que se avança na faixa etária. Jogadores entre os 45 e os 54 anos perfazem 9,6% do total, sendo que os utilizadores com mais de 54 anos constituem menos de 5% do número total de jogadores. Estes dados demonstram que os principais clientes dos serviços de jogos e apostas online são mesmo os mais jovens, que possuem uma maior relação de familiaridade com a Internet e que são mais suscetíveis a campanhas publicitárias e promoções comerciais como bónus de depósito.

No que toca aos jogos favoritos dos portugueses, lideram as apostas desportivas, que constituem o grande grosso do investimento online em território nacional. Mas os casinos online também estão a ganhar cada vez mais espaço, atraindo cerca de 50% da atividade de jogo em Portugal durante o último trimestre do ano passado. Se apostar em jogos de futebol continua a ser a atividade favorita dos jogadores portugueses, jogos de casino como o poker, o 21, a roleta, ou as máquinas de jogo colheram a atenção exclusiva de mais de 33% dos jogadores portugueses registados em portais de casino online.

Finalmente, é necessário destacar que, desde 2015, menos de 30 notificações de encerramento foram emitidas pela SRIJ. O licenciamento dos sites de jogos e apostas online parece ter contribuído para o crescimento económico do setor e tem sido bastante eficaz no combate e prevenção de eventuais sites ilegais ou de burla digital. O número de licenças atribuídas pela SRIJ em Portugal também tem crescido, sendo que 3 novas casas de jogo 100% legais foram registadas ao longo de 2020. Num momento em que os casinos se encontram sob sérias medidas restritivas, tudo indica que o futuro do jogo em Portugal deva mesmo passar pelas plataformas digitais.