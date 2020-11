Jogador profissional português André Marques sagrou-se campeão mundial de poker online

Natural de Lousada, o jogador profissional de poker português André Marques sagrou-se campeão mundial de poker online aos 25 anos de idade, tendo levado para casa um prémio de 1.1 milhões de dólares. André Marques junta-se assim à crescente lista de jogadores profissionais de poker portugueses que celebraram grandes conquistas em torneios internacionais, tendo arrecadado aquele que foi o segundo maior prémio lusitano de sempre numa competição de poker online. Em primeiro lugar continua Manuel Ruivo, jogador natural de Coimbra, que detém o recorde mundial de prémios de poker online desde que em 2018 arrecadou 2.3 milhões de dólares num único torneio.

O poker online PT tem crescido imenso nos últimos anos, fruto de novas legislações associadas aos jogos de sorte e azar, do investimento de vários sites de jogo e empresas multinacionais, e do advento de uma comunidade cada vez maior de jogadores profissionais e semi-profissionais sediados em Portugal. Um jogo clássico disputado em casinos e casas de apostas de todo o mundo há gerações, o poker tem sido altamente revitalizado desde que a sua versão online adquiriu popularidade internacional. Desde então, cada vez mais jovens talentosos têm surgido nos circuitos profissionais, seja em formatos presenciais ou virtuais, e Portugal tem mesmo sido uma das nações em destaque no que toca a prémios e grandes conquistas. André Marques foi o último de uma cada vez mais longa lista de jogadores portugueses de poker, e a profissão está mesmo a começar a perder o estigma e preconceito que lhe eram associados há poucos anos atrás.

O que significa ser jogador profissional de poker?

O título de ‘jogador profissional de poker’ nem sempre foi fácil de explicar, mas a ocupação tem-se tornado tão comum que já se viu livre de muitos dos preconceitos que lhe eram anteriormente associados. O primeiro é o do vício do jogo, que mesmo sendo um flagelo real, não pode fazer parte do dia-a-dia de um profissional do poker. O segundo é o das “altas paradas”, que pretende falsamente classificar o poker como um ‘jogo de ricos’. Segundo André Marques, ser jogador profissional de poker envolve, acima de tudo, “muito trabalho, muito estudo” e “muita ética”. Ao contrário do que se possa pensar, André começou a jogar poker em pequenas mesas de €1 ou €2, tendo apenas experimentado torneios mais caros numa fase posterior. Só depois de muitos anos de experiência a jogar online é que o jovem estudante arrecadou o seu primeiro grande prémio: 140 mil euros, que o motivaram a fazer do poker profissão.

André Marques acabou por deixar um curso de engenharia em suspenso para se dedicar a 100% à modalidade, e não se arrependeu desde então. Em 2020, acabou por ver o seu esforço ser recompensado quando se tornou no campeão mundial de poker online e conquistou um prémio superior a 1 milhão de dólares, para além do reconhecimento da comunidade internacional de profissionais do poker. Em entrevista ao jornal português O Primeiro Olhar, Marques destacou ainda o apoio da sua equipa, a Polarize Poker, que partilha com 2 dos mais respeitados profissionais da modalidade em Portugal, os mentores Gonzaga Oliveira e Rui Ferreira.

Como posso começar a jogar poker em Portugal?

Há pouco mais de uma década, o poker online era ainda pouco regulamentado e potencialmente inseguro. Hoje, a situação é completamente diferente. Todos os sites de poker, casino, e apostas portugueses devem estar licenciados pela SRIJ, a organização encarregue de administrar e regrar a actividade de jogos de sorte e azar em Portugal. Existem várias marcas internacionais que disponibilizam mesas de poker online em português e que disponibilizam torneios para iniciantes com buy-ins (taxas de inscrição) acessíveis, que contam ainda com uma forte estrutura multinacional e uma reputação sólida dentro e fora da Europa. Caso o poker presencial seja mais do seu interesse, pode sempre visitar um dos principais casinos portugueses; no Algarve, o Casino Vilamoura promove torneios de poker de forma ocasional, enquanto que no Norte, o Casino da Póvoa disponibiliza um mínimo de 2 mesas a todos os instantes. Alternativamente, pode jogar de forma amigável com os seus amigos para se ambientar e aprender os conceitos básicos do jogo.

Um fascinante desporto mental

Segundo André Marques, o poker é um jogo fascinante e divertido porque reúne uma componente matemática previsível e uma componente humana altamente imprevisível. Enquanto que as cartas não mentem, os melhores jogadores de poker podem tentar todo o tipo de soluções criativas para enganar os seus oponentes e ceder o mínimo possível de pistas. Ainda que no seu todo o poker seja um jogo extremamente complexo, com um número praticamente infinito de diferentes variáveis, é também um tipo de desporto mental que está ao alcance de todos e cujas regras podem ser claramente explicadas e apreendidas em poucos minutos. No contexto do casino, o poker continua a ser um dos jogos mais jogados em todo o mundo, e tudo aponta para que a sua popularidade continue a crescer no futuro próximo.