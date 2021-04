Guarda Unida Desportiva adquire desfibrilhador

O Guarda Unida Desportiva (GUD) adquiriu, recentemente, um Desfibrilhador Automático Externo (DAE) para melhorar a segurança da atividade desportiva desenvolvida pelos seus atletas.

«A aquisição deste equipamento que pode salvar vidas enquadra-se no contexto do processo de certificação que o clube está a realizar junto da Federação Portuguesa de Futebol, mas, principalmente, na garantia da melhoria da segurança da atividade desportiva desenvolvida pelos seus atletas», refere a direção, liderada por António Pissarra, em comunicado. Entretanto, o GUD também recebeu a Bandeira da Ética, atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e enquadrada no Plano Nacional de Ética no Desporto.