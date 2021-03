Ericsson Tavares e Inês Pires em destaque nos Nacionais de Esperanças em pista coberta

Eriscsson Tavares, do Centro de Atletismo de Seia (CAS), e Inês Pires (GCA Donas, Fundão) foram os melhores representantes da região nos Nacionais de Esperanças em pista coberta, que decorrem no último fim de semana.

O atleta sub-23 sagrou-se vice-campeão nacional dos 400 metros, com a marca de 48s60’, tal como a fundanense no pentatlo com 3.022 pontos. Inês Pires, ainda júnior, foi ainda quinta classificada no salto em altura. Além do CAS e do GCA nas Donas, participou também a ACR Senhora do Desterro, de São Romão (Seia). Tiago Rocha (CAS) foi outro atleta em destaque ao terminar os 60 metros barreiras na quarta posição, com o tempo de 8s55’, a escassos centésimos de segundos do pódio. Por sua vez, o colega de equipa Gonçalo Cardoso foi sétimo no salto em altura, enquanto João Varão e Miguel Ribeiro (ambos da ACRSD) terminaram no nono lugar nos 800 e nos 3.000 metros, respetivamente, com as marcas de 1m56’94’ e de 8m47s39’.

Por força da pandemia, os campeonatos reeditaram o modelo lançado no último Verão, com provas nos recintos cobertos de Braga, Jamor (Oeiras), Pombal e Vila Real de Santo António.