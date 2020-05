David Santos é o primeiro reforço do Sp. Covilhã para a próxima época

David Santos (ex-Canelas) é o primeiro reforço do Sp. Covilhã para a próxima época. O lateral esquerdo alinhou na equipa de Vila Nova de Gaia nas duas últimas temporadas e este ano competiu no Campeonato de Portugal.

O atleta de 26 anos, que também pode jogar a extremo, participou em 22 encontros na última época e esta será a sua primeira experiência profissional. Natural de Vila Nova de Gaia, David Santos jogou no Oliveira do Douro, Coimbrões, Salgueiros e pelos juniores do Rio Ave e Boavista. Entretanto, começa a desenhar-se o plantel do emblema beirão para o campeonato da IIª Liga de 2020/2021. Ao que tudo indica, Daúto Faquirá deverá permanecer como treinador principal, tendo já reunido e chegado a um entendimento com o presidente José Mendes para a sua continuidade no banco dos “leões da Serra”.

Garantida está já a permanência de Gilberto, Joel Vital, Igor Araújo, Jaime e Kukula, quatro dos atletas mais regulares da equipa ao longo da temporada interrompida em abril, com o Sp. Covilhã a terminar na 11ª posição da geral. Daffé e Filipe Cardoso são outros jogadores dados como certos para a próxima época, sendo que o clube está a negociar a continuidade de Brendon, Mica Silva, Tiago Moreira, Daniel Martins, Rodrigo Martins e o do guarda-redes Carlos Henriques. Quem já saiu foi Júnior Etoundi, que não vingou na Covilhã, enquanto Zarabi e os brasileiros Deivison, Rodrigues, Bonani – jogador preponderante no desempenho da equipa até à chegada de Faquirá – e Jean Batista também deverão estar de saída.