TMG antecipa horários dos espetáculos

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) vai antecipar os horários dos espetáculos agendados para as 21h30, face às recentes medidas de contenção da pandemia de Covid-19.

«Estamos abertos, começamos mais cedo», refere a Câmara da Guarda em comunicado, onde consta a alteração dos horários dos espetáculos agendados para o TMG até ao final do ano para cumprir a resolução do Conselho de Ministros que estipula o encerramento dos equipamentos culturais às 22h30 e o dever cívico de recolhimento domiciliário noturno.