Símbolos e objetos de oração na Casa da Cultura de Seia

A exposição “Tempore Orationis” está patente até 6 de janeiro nas galerias da Casa Municipal da Cultura de Seia.

A mostra revela os símbolos e objetos ligados à oração de vários credos religiosos disponibilizados por diversas instituições do concelho e por alguns colecionadores privados. As peças são complementadas com textos de escritores portugueses. A curadoria é de Maria da Paz Moura. Segundo a autarquia, que apoia a iniciativa, o objetivo «valorizar a memória, a arte sacra e a poesia ou ser simplesmente um momento de cultura e afeto numa cidade de montanha, no Natal».