Nº 2 da revista “Praça Nova” apresentado na Feira do Livro de Lisboa

O nº2 da revista literária da Guarda “Praça Nova” é apresentado esta quinta-feira na Feira do Livro de Lisboa. A sessão decorre no Auditório Poente do certame Às 20h e a publicação estará disponível no stand da Europress editora.

A apresentação será feita pelos poetas, ficcionistas, ensaístas e artistas plásticos que colaboram neste número, seguindo-se um recital de poesia e uma tertúlia alusiva à revista. Além dos criadores guardenses – que compõem o núcleo redatorial – João Mendes Rosa, António Godinho Gil, Anabela Marias, Maria Afonso, Ana Monteiro, Elisabeth Morão, Jorge Margarido, Carlos Adaixo, Samuel Heleno e Thierry Santos, participam nesta edição poetas e escritores nacionais e ibéricos, como Mário Cláudio (Prémio Pessoa 2004), Luís Castro Mendes (antigo ministro da Cultura), Isabel Mendes Ferreira (Prémio PEN Clun 2015), Maria Andresen (filha de Sophia), Maria Quintans, Laurindo de Góis, Rute Castro, Pedro Serra, entre muitos outros. Do lado espanhol pontificam nomes como Luis Comendador, Montserrat Villar, Charo Ruano, Raúl Vacas e Felipe Zapico. As ilustrações são assinadas por artistas plásticos portugueses e espanhóis.

A revista “Praça Nova” foi criada em 2018 por um grupo de poetas e escritores da Guarda, mas assume uma dimensão nacional e ibérica. «Ressentindo-se a Guarda de uma publicação de índole literária, como teve já em tempos de verdadeira agitação nesse âmbito, a mesma procura colmatar um vazio que se fazia sentir há alguns anos», recordam os promotores.