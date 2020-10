Mauro Martins lança primeiro CD de eufónio solo em Portugal

O eufonista Mauro Martins, natural de Celorico da Beira, e professor na EPABI lançou ontem, Dia Mundial da Música o primeiro CD de eufónio a solo.

O trabalho, que marca a estreia a solo do músico de 25 anos, é pioneiro em Portugal. O reportório inclui obras de compositores como Anne Vitorino de Almeida, Joseph Maurice Ravel e Daniel Bernardes, além de originais de compositores emergentes. Mauro Martins disse a O INTERIOR que este «é um projeto que reforça não só a qualidade, mas a importância do eufónio no seu estado mais puro», o que pode contribuir para «reforçar o valor do nosso instrumento e mostrar que já temos qualidade que chegue» para que sejam desenvolvidas formações autónomas de eufónio.