Livro sobre Secundária Afonso de Albuquerque apresentado esta quarta-feira

O livro “Escola Secundária Afonso de Albuquerque – 50 Anos na Mata Municipal” é apresentado esta quarta-feira (18 horas) na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda.

A publicação dedicada aos 50 anos do atual edifício do liceu, como é também conhecido o estabelecimento de ensino, é coordenada por Joaquim Martins Igreja, professor da Afonso de Albuquerque, com o apoio de António Saraiva, ex-aluno e arquiteto. A obra faz uma reconstituição das diversas fases pelas quais passou o edifício e inclui testemunhos de atuais e antigos alunos, professores e funcionários.