Covilhã: “A Caminhada dos Elefantes” no Festival Y

Foto: Filipe Ferreira

O Festival Y prossegue este sábado (17h30), na Covilhã, com a peça “A Caminhada dos Elefantes”, da Companhia de Teatro Formiga Atómica.

Em cena no auditório do Teatro das Beiras, este espetáculo de teatro infantil conta a história de um homem e de uma manada de elefantes e é uma reflexão sobre «a existência, a vida e a morte, e o caminho que todos temos de fazer, um dia, para nos despedirmos de alguém». O projeto contemplou um trabalho de pesquisa junto de cerca de 200 crianças, com idades entre os 6 e os 10 anos. No final haverá uma conversa entre a equipa artística e o público para conhecer o processo criativo.

A encenação é de Miguel Fragata, com texto de Inês Barahona e interpretação de Miguel Fragata. O Festival Y – Festival de Artes Performativas, que já vai na 16ª edição, é organizado pela