CineEco com inscrições abertas até 31 de maio

Já estão abertas até 31 de maio as inscrições para o 27º CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que terá lugar em Seia de 9 a 16 de outubro.

Segundo a direção do CineEco, a seleção oficial será anunciada aos candidatos até 31 de julho e posteriormente divulgada no site oficial do evento. Podem concorrer filmes e documentários de longa, média e curta-metragem para as várias secções competitivas nacionais e internacionais e para o Panorama Regional, assim como séries e reportagens de televisão nacionais e internacionais. As obras devem ter sido realizadas depois de 1 de janeiro de 2020.