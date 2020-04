Carlos Galinho Pires apresenta livro no Facebook

Carlos Galinho Pires vai fazer o pré-lançamento do segundo volume da coleção “De Conto a Romance” esta sexta-feira (17 horas), a partir de sua casa, num direto no Facebook, no âmbito do evento “Chiado Play”, criado pela editora Chiado Books para mitigar a atual situação de quarentena.

Engenheiro informático de profissão, o autor guardense (1987) reside no Porto e, em 2018, editou o seu primeiro livro, intitulado “De Conto a Romance”, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço. Desta segunda antologia de contos, que encerra a trilogia “Escribas do Destino”, constam dez histórias multifacetadas, como a de um mulherengo, de um guarda-noturno, de uma ginasta e de um génio descontente. Há também uma experiência científica, uma civilização interestelar, a “pop star” Isabel e o introvertido “one man band” Alexandre.