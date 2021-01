Biblioteca de Gouveia entrega livros em regime “take away”

A Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, em Gouveia, está a disponibilizar um serviço de “take away” de livros durante o confinamento.

Esta foi a forma encontrada para que os utilizadores possam continuar a ler, de forma gratuita, adianta a autarquia gouveense, que justifica, em comunicado, que esta iniciativa acontece numa altura em o equipamento está encerrado e que a comunidade «precisa de ser forte, coesa e resiliente».

Assim, é assegurado o empréstimo domiciliário de livros, que podem ser requisitados via telefone (238 490 230) ou por email (bibliotecamunicipal@cm-gouveia.pt). As obras solicitadas serão posteriormente entregues à porta da biblioteca, «em data e hora agendada com o utilizador».

Neste período os prazos de devolução dos livros foram alargados, «tal como o número de documentos que é possível requisitar, de maneira a que nunca falte leitura àqueles que a procuram», acrescenta o município serrano.