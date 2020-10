Aquilo estreia “Amadis no Paraíso” no TMG

O Aquilo Teatro estreia este sábado (21h30) no Teatro Municipal da Guarda (TMG) a sua última criação. Intitulada “Amadis no Paraíso”, a peça surge na continuidade de uma investigação artística contemporânea levada a cabo por Ana Reis, João Timóteo e Vítor Freitas.

Trata-se de uma coprodução com o TMG que invoca elementos dramáticos das mais diversas naturezas, como uma escultura, um vídeo digital, um bailarino e um ator, que acentuam «a ideia matriz que estrutura a peça: a projeção de um cenário futuro, um cenário onde especula-se a harmonia do homem, com o seu próprio corpo, os seus avatares e o sistema; sistema esse que é tido como idílico e perfeito, intitulado de Paraíso», adianta a produção. Em palco, Amadis, o semi-herói que rouba o nome a outra personagem do romance cavaleiresco medieval ibérico, “Amadis de Gaula”, encontra-se perante um cenário virtual aparentemente idílico. O texto é de João Timóteo, que interpreta com Ana Reis e Vítor Freitas. Em cena no pequeno auditório, a peça repete no domingo às 16 horas e 21h30.