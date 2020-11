«A mobilidade também devia ser uma moda»

P – Lançou a petição “Mais e melhores transportes públicos no interior do país”. O que defende exatamente?

R – Inicialmente esta petição [disponível em https://participacao.parlamento.pt/initiatives/1588 ] estava a decorrer num canal – que não era o canal oficial do Parlamento – tendo sido começada há cerca de mês e meio. Os objetivos da petição são tentar otimizar os serviços de transportes públicos no interior do país porque já temos infraestrutura grossa criada. A rede viária, as paragens e os edifícios já lá estão, mas efetivamente o serviço não está funcional. Ou seja, o que se pretende é que o Governo crie condições para haver mais transportes, com mais regularidade, que consigam cobrir todo o território, que as paragens – que atualmente não têm nenhum folheto informativo sobre o serviço – possam no futuro ter os preços, trajetos e horários em que passam os autocarros. Que estes transportes possam também estar equipados com sistemas para que uma pessoa de cadeira de rodas possa ser autónoma na sua mobilidade, que o território de rota também possa estar coberto por estes serviços. Eu sou de Arcos de Valdevez, um território que tem gente na montanha e que merece ter a sua mobilidade atendida, se não for todos os dias pelo menos ter uma carrinha através de associações locais ou da Junta, que possa fazer o transporte desde a freguesia até à estrada nacional, pelo menos, e depois que haja um serviço funcional à face da estrada nacional. E portanto, que também se repensem os preços para os passes, que haja mais postos de venda… Que toda esta questão à volta dos transportes públicos possa ser discutida e possa ser repensada porque nas últimas décadas tem-se deixado de investir aqui, todas as medidas de transportes públicos são massivamente dirigidas para o litoral, para as grandes metrópoles do Porto e Lisboa e o resto do país é praticamente inexistente. É muito incoerente que os nossos políticos queiram apelar ao turismo de natureza, sustentável, que estes territórios tenham Rede Natura, áreas protegidas de excelência, sejam reservas da biosfera, etc. e depois não se pensa na mobilidade das pessoas que efetivamente cá moram. Acho que isso também é muito importante.

P – Ou seja, todas as medidas que defende são para aplicação de norte a sul do país? A petição é em defesa de todo o interior?

R – Sim, exatamente. A petição é para todo o país porque isto não é um problema exclusivo do meu concelho [Arcos de Valdevez], cuja realidade conheço melhor e o dê sempre como exemplo, que ainda por cima tem toda esta particularidade de ter este território de excelência a nível de áreas naturais. E se calhar estes territórios deviam ter um peso acrescido por terem estas características, e por isso deviam pensar ainda mais esta questão da sustentabilidade.

P – Refere na informação divulgada “sistemas intermunicipais” de transporte. Ou seja, sugere a criação de sistemas de transporte que não sejam apenas concelhios?

R – Sim, claro que sim. Repare, por exemplo: Ponte de Lima tem a Escola Superior Agrária [do Politécnico de Viana do Castelo]. O facto de haver uma escola superior numa pequena aldeia de um concelho do interior devia ser algo valorizado e quando chegam aqui os estudantes que não têm carro têm uma grande dificuldade. Mesmo os estudantes de Erasmus, que, às vezes, vêm para aqui, têm uma grande dificuldade em se deslocar. Os próprios turistas – nórdicos, sobretudo, que normalmente são aqueles que fazem as viagens de mochila às costas – quando chegam a um território como este veem-se completamente perdidos e isso não devia acontecer. Parece que só trabalhamos para nichos ou pessoas com carro… Os países verdadeiramente desenvolvidos têm sistemas de mobilidade muito mais desenvolvidos do que nós. E nós ultimamente só investimos em passadiços, em ciclovias, em pontes suspensas… Quer dizer, vamos por modas. A mobilidade também devia ser uma moda porque mais do que uma moda é uma necessidade.

Perfil de Patrícia Pereira

Promotora da petição “Mais e melhores transportes públicos no interior do país”

Idade: 29 anos

Naturalidade: Arcos de Valdevez

Profissão: Desempregada

Currículo: Licenciada em Engenharia Agronómica e mestranda em Gestão Ambiental e Ordenamento do Território, no Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Livro preferido: “Cem anos de solidão”, Gabriel García Márquez

Filme preferido: “A vida é bela”, de Roberto Benigni