Webinar: Tecnologia e economia local em debate online

”As novas tecnologias como fatores estruturantes da retoma da economia local” é o tema do webinar promovido pelo Município da Guarda em parceria com o Espaço Empresa. A sessão de debate virtual, agendada para dia 28 de julho, às 10h30, vai reunir Carlos Chaves Monteiro (Presidente da Câmara Municipal da Guarda) Isabel Ferreira (Secretária de Estado da Valorização do Interior) e Luís Tadeu (Presidente da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela) no painel. Pedro Tavares, Presidente do Núcleo Empresarial da Região da Guarda – NERGA e José Gomes, presidente da direção da ADSI – Agência de Desenvolvimento para a Sociedade de Informação e do Conhecimento também figuram no rol de oradores, e irão apresentar a plataforma digital “Beira Nossa”. Luís Baptista-Martins, diretor de O INTERIOR irá moderar o debate.

As inscrições podem ser realizadas até 24 de julho através do link https://formularios.mun-guarda.pt/webinar/.