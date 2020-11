Voluntários vão entregar refeições a estudantes da UBI em isolamento

A Universidade da Beira Interior (UBI), em conjunto com a Associação Académica (AAUBI) e o Erasmus Student Network, desenvolveu uma linha de apoio para estudantes da instituição que estejam em isolamento.

Com o aumento de casos de Covid-19 no país e na região, e «percebendo que mais alunos da UBI poderão vir a estar em quarentena», as três entidades lançaram este projeto que assenta na distribuição de refeições a «alunos que se encontrem em quarentena e sem disponibilidade ou forma de ter acesso a refeições economicamente acessíveis», lê-se no comunicado enviado a O INTERIOR. A entrega é gratuita e os interessados terão apenas que pagar 1,5 euros, o preço social da refeição, confecionada na cantina da universidade, em regime de “take away”. A distribuição será feita por estudantes voluntários. Os alunos que precisarem deste apoio poderão requerê-lo através do formulário de inscrição disponível no site da AAUBI. «A nossa universidade tem uma grande percentagem de alunos deslocados que, se estiverem de quarentena, podem ter dificuldades em ter uma rede de apoio que lhes garanta as condições necessárias para cumprirem o período de isolamento», justifica João Canavilhas, vice-reitor para o Ensino.