VMER comemorou 20 anos na Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda assinalou esta quarta-feira os 20 anos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) no Hospital Sousa Martins com uma homenagem a António Oliveira.

O enfermeiro coordenou a VMER da Guarda e «marcou todos os que privaram com ele pela sua total entrega à profissão, pela sua simpatia e humanismo», refere a ULS em comunicado. O seu nome foi atribuído à sala de formação do edifício da VMER, no Parque da Saúde. A cerimónia contou com a presença de familiares de António Oliveira e do conselho de administração da ULS.

«A dedicação, competência e profissionalismo dos elementos que têm integrado esta equipa desde o ano 2000 permite que este seja um meio de emergência fundamental na assistência médica pré-hospitalar em situações críticas no distrito da Guarda», sublinha a unidade hospitalar.