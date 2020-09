Vila Cortês segue na Taça de Portugal, Sp. Mêda goleado em Gondomar

O Vila Cortês do Mondego-Guarda apurou-se este domingo para a segunda eliminatória da Taça de Portugal ao vencer em Aguiar da Beira a equipa local por 4-1.

A formação recém-promovida ao Campeonato de Portugal não teve dificuldades em bater outro dos representantes da Associação de Futebol da Guarda na competição.

Mais complicada estava a tarefa do Sp. Mêda, também do Distrital da Guarda, que viajou até Gondomar, do Campeonato de Portugal, e acabou goleado por 7-0. De realçar que os medenses alinharam com oito atletas da formação no onze inicial.

Os clubes da IIª Liga vão entrar na prova na próxima ronda, cujo sorteio está marcado para a próxima semana.