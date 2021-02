Vacinação de maiores de 80 anos começou este sábado no Sabugal

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda iniciou este sábado, no Sabugal, a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com mais de 80 anos e mais de 50 anos com patologias associadas.

O município raiano foi escolhido como centro de vacinação-piloto na região e no primeiro dia estão a ser vacinadas 192 pessoas que foram contactadas por SMS, telefone ou pessoalmente pelos presidentes de Junta de Freguesia.

O centro de vacinação está instalado na ExpoSabugal (antigo edifício da Dache Confeções). Esta manhã, como acompanhou O INTERIOR, o processo decorreu com normalidade e sem incidentes. No local estão dois médicos, sete enfermeiros, dois alunos de enfermagem e dois administrativos do Centro de Saúde sabugalense, bem como 12 elementos da Proteção Civil municipal, GNR e bombeiros.

Segundo o diretor clínico para os Cuidados de Saúde Primários, António Luís Serra, a vacinação será alargada aos restantes doze municípios da área de abrangência da ULS na próxima quinta-feira.

