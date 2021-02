Vacinação de idosos já começou na área da ULS da Guarda

Começou esta quinta-feira a vacinação de maiores de 80 anos contra a Covid-19 em toda área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Na sede do distrito 180 utentes vão ser vacinados durante o dia no pavilhão municipal de São Miguel (nas fotos). Os centros de vacinação nos restantes doze municípios funcionam no Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso (Almeida), pavilhão gimnodesportivo de Celorico da Beira, Pavilhão Multiusos de Figueira de Castelo Rodrigo, Centro de Saúde de Fornos de Algodres e no Centro de Saúde de Gouveia.

Em Manteigas, a vacinação decorre no Centro Cultural de Santa Maria e na Mêda é no pavilhão gimnodesportivo. O Centro Logístico de Pinhel, a ExpoSabugal, as piscinas municipais de Seia, o Centro de Saúde de Trancoso e o Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa são outros locais de vacinação.