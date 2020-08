Vacinação contra a Covid-19 será «progressiva, universal e gratuita», garante António Costa

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a autorização para o investimento de 20 milhões de euros «em contratos a celebrar» para a aquisição de vacinas contra a Covid-19.

«O Estado Português associa-se assim à aquisição de vacinas contra a doença Covid-19 no âmbito do procedimento europeu centralizado, sendo que a resolução do Conselho de Ministros hoje aprovada corresponde à primeira fase dos procedimentos aquisitivos, a realizar em 2020, assegurando a aquisição de 6,9 milhões de doses e assumindo como referência a estratégia nacional e correspondentes populações-alvo a definir pela Direção-Geral da Saúde», lê-se no comunicado final da reunião.

Também é lembrado pelo Conselho de Ministros que «por decisão da Comissão Europeia, foi aprovado o modelo de acordo com os Estados-Membros sobre a aquisição de vacinas à Covid-19 e procedimentos conexos, que atribui a cada um dos Estados-Membros o direito de aquisição de uma quantidade determinada de vacinas contra a doença».

Esta manhã, o primeiro-ministro tinha declarado aos jornalistas, no final de uma visita ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, que a ideia é que os critérios a definir pela DGS caminhem no sentido de uma vacinação «progressiva, universal e gratuita».

António Costa disse ainda que só os «otimistas» acreditam que no final do ano haverá já a disponibilização desses primeiros lotes, mas afirmou que o papel dos «realistas» é «acreditar» que isso pode acontecer, mas estar preparados para o caso de isso não acontecer já num futuro tão próximo.